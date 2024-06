Euro 2024, Équipe de France : Didier Deschamps prépare un coup de poker contre la Belgique

6 ans après la demi-finale de la Coupe du monde, la France et la Belgique se retrouvent en 8es de finale de cet Euro 2024. L’eau a coulé sous les ponts depuis cette rencontre de Saint-Pétersbourg, les équipes ont changé. Côté français, Didier Deschamps est toujours sur le banc et peut encore s’appuyer sur quelques cadres de 2018 comme Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Le capitaine et le vice-capitaine, tous les deux décevants depuis le début de la compétition, seront bien sûr titulaires lundi à 18h à Düsseldorf.

La question commençait à se poser concernant le numéro 7 de l’équipe de France. Il a d’ailleurs goûté au banc de touche contre la Pologne et son entrée en jeu a confirmé ce coup de moins bien. Reste à savoir quel poste il occupera face aux Diables Rouges. Le sélectionneur lui-même est encore en pleine réflexion. Si le quintet défensif est acté (Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez), rien n’est clair pour le reste. D’après les informations du Parisien, Didier Deschamps hésite entre deux formules : un 4-3-3 ou un 4-4-2 asymétrique, qui changerait inévitablement le rôle d’Antoine Griezmann.

Griezmann titulaire, mais où ?

Dans la première formule, il serait aligné dans l’entrejeu avec l’inamovible N’Golo Kanté et Adrien Rabiot dont le volume de courses a été intéressant jusque-là. C’est Aurélien Tchouaméni qui ferait les frais de ce retour au 4-3-3 abandonné face à la Pologne. Devant, Kylian Mbappé tient la pole pour évoluer en pointe avec cette fois du changement à ses côtés. Déçu des performances de Marcus Thuram et d’Ousmane Dembélé, le sélectionneur pourrait bien se passer d’un des deux joueurs, toujours dans un but de garantir l’équilibre défensif, sans entraver l’animation offensive.

Sur l’autre aile, Bradley Barcola, remuant sur son côté gauche contre la Pologne, a ses chances même si le staff estime que, du haut de ses trois sélections, le lancer dans ce 8e de finale est un risque. Enfin, dans le cas où les Tricolores opteraient pour le second système en 4-4-2 asymétrique, comme lors du 3e match de poule, c’est Aurélien Tchouaméni qui entrerait dans le onze. Griezmann se verrait alors attribuer un rôle plus offensif pour épauler un duo constitué de Mbappé et de son acolyte. Cette fois, c’est Dembélé qui tiendrait la corde à la place de Thuram.