Ligue 1 : Montpellier met fin à sa série noire à Lorient

Le Moustoir hébergeait une rencontre de la 16e journée de Ligue 1 cet après-midi. Surprenant dauphin du PSG en début de saison, le FC Lorient (7e, 28 points) accueillait Montpellier (15e, 14 points) avec la ferme intention de mettre fin à une série de 5 matches sans succès. Pour tenter d’y parvenir, les Merlus pouvaient compter sur le retour de Laurent Abergel, plus apparu depuis le dernier succès breton, le 9 octobre, à Brest. C’est lui, ô malheureux, brassard de vissé au bras, qui d’entrée de jeu déséquilibrait Téji Savanier et offrait au MHSC une première opportunité sur coup franc. Le sublime enroulé du pied droit du numéro 10 montpelliérain ne laissait aucune chance à Vito Mannone, pas aidé par son poteau (0-1, 3e). Sur le banc, Régis Le Bris tentait de ne pas céder à la panique, alors que les visiteurs étaient entreprenants.

À sens unique, le premier acte montrait un Montpellier à son avantage, dans une défense disloquée. Après un contre favorable et un appui sur Wahi, Téji Savanier avait le ballon du 2-0 dans les pieds, mais son tir croisé était miraculeusement détourné par le portier italien de Lorient (16e). Peu après, Elye Wahi avait tout le loisir d’avancer balle au pied et de déclencher devant la surface. Contré par Julien Laporte, le ballon s’envolait dans les airs et, contre toutes attentes, Kalulu et Mannone ne communiquaient pas et laissaient l’attaquant doubler la mise de la tête (0-2, 22e). L’ancien buteur de Suresnes et du Stade Malherbe de Caen devenait le 2e joueur à marquer 20 buts en Ligue 1 avant ses 20 ans (il les aura dans quelques jours), sur les 40 dernières années, après Kylian Mbappé (à 18 ans, en 2017).

Savanier et Wahi offrent de la tranquillité au MHSC

À la demi-heure de jeu, le public présent tentait de réveiller ses joueurs. Mais c’est Léo Leroy qui perçait lui aussi tranquillement plein axe avant de déclencher un tire que Vito Mannone détournait difficilement au sol (30e). Lorient finissait par sortir la tête de l’eau, mais Diarra était trop tendre (32e), alors que Moffi et Ouattara n’arrivaient pas à cadrer (34e, 36e). Avant la pause, Régis Le Bris décidait de réagir. Diarra et Ponceau sortaient, quand Innocent et Koné faisaient leur apparition. Au retour des vestiaires, les Lorientais et leur maillots sertis de tatouages de très bon goût repartaient avec d’autres intentions. Mais dans le but du MHSC, Jonas Omlin veillait face à Enzo Le Fée et pouvait compter sur l’aide de sa transversale lorsque Terem Moffi tentait de pousser au fond des filets ce ballon laissé libre mais incontrôlable (55e).

Le deuxième acte était finalement à l’image du premier. Des attaquants lorientais en manque d’inspiration et une équipe Montpelliéraine sereine, en totale gestion. Bien en place, le MHSC laissait le chrono défiler et terminait dans le camp adverse. Le ballon circulait, jusqu’à ce que Beni Makouana ne s’en empare et ne s’échappe dans la surface lorientaise. Au duel avec Vito Mannone, l’attaquant congolais de 20 ans était perdant (79e). Pour ne rien arranger aux affaires des locaux, Julien Laporte se blessait sur l’action et devait laisser sa place à Chrislain Matsima (81e). Les dernières minutes étaient pénibles pour Lorient, qui filait vers un 6e match sans victoire. Romain Pitau offrait à Arnaud Souquet, en partance pour chi city, ses dernières minutes sous le maillot pailladin (87e). La belle opération était pour Montpellier, qui mettait un terme à une terrible série de 7 matches sans succès et passait de la 15e à la 11e place.