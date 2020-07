Neymar permet au PSG de doubler la mise face à Waasland-Beveren

38 ' | Djihad Bizimana est arrivé par derrière et est venu percuter Neymar... Le Brésilien s'envole et retombe au sol. Déjà averti, le milieu défensif de Waasland-Beveren échappe de peu au carton rouge ! Mme Frappart le rappelle à l'ordre.

35 ' | Alessandro Albanese fait des misères à la défense parisienne, avant que Djihad Bizimana ne tente sa chance depuis l'extérieur de la surface. Le tir du Rwandais est dévié et file au-dessus du but.

33' | Les Parisiens multiplient les passes mais Idrissa Gueye s'emballe sur son contrôle et pousse trop loin le ballon. Ses partenaires font l'effort pour le récupérer.

31' | Kylian Mbappé oblige Lucas Pirard à la parade ! Le PSG repart sur les mêmes bases, avec un Neymar lancé dans la surface côté gauche qui centre en retrait pour Kylian Mbappé. Le Français veut bien faire et s'applique pour reprendre de l'intérieur du pied. Mais il permet au portier adverse de s'interposer !

31' | Les débats reprennent au Parc des Princes, après le coup de sifflet de Stéphanie Frappart. Les Lions engagent.

Début du deuxième quart de 30 minutes !

30' | Fin du premier quart ! Les joueurs quittent la pelouse et regagnent les vestiaires. Dix minutes de pause.

28 ' | 2-0 pour le PSG ! Neymar ne tremble pas et humilie le gardien de Waasland-Beveren ! Le Brésilien s'élance, ralentit sa course et glisse tout doucement le ballon sur la gauche de son pied droit. Le portier est resté bloqué au milieu du but.

27 ' | Carton jaune ! Maximiliano Caufriez écope d'un carton jaune pour cette faute sur Neymar devant son but.

27 ' | Penalty pour le PSG ! Neymar a été retenu par Caufriez !

27 ' | Le poteau pour Icardi ! L'Argentin ne pouvait pas être mieux servi par Kylian Mbappé devant le but, mais il parvient à trouver le poteau face au but ouvert. Ce n'est pas perdu, car le ballon revient sur Mbappé, qui sert rapidement Neymar en retrait... Le Brésilien n'a pas le temps de frapper qu'il est accroché par un défenseur adverse.

25' | On passe de l'autre côté, avec une nouvelle opportunité pour Neymar, dont la frappe manque encore de puissance pour inquiéter Lucas Pirard.

24 ' | Alessandro Albanese fait danser Thiago Silva ! Le petit attaquant liégeois de 20 ans est servi côté droit, où il provoque Thiago Silva à l'entrée de la surface et parvient à déclencher après un bon crochet, obligeant Keylor NAvas à intervenir au sol ! Première opportunité pour les visiteurs.

22' | Mauro Icardi s'effondre dans la surface de Waasland-Beveren, mais l'arbitre laisse jouer.

21' | Ouverture du score du PSG ! Aleksandar Vukotic trompe son propre gardien sur ce centre de Kylian Mbappé, qui avait fait des misères sur la gauche de la surface et cherchait Neymar devant le but. Le défenseur serbe a craqué !

19' | Archi-domination des Parisiens, qui ne trouvent pour le moment pas l'ouverture.

17' | L'inspiration de Verratti ! Jolie ouverture de l'Italien, qui glisse le ballon par-dessus la défense belge. A la réception dans la surface, Neymar tente de lober Lucas Pirard, mais l'arbitre assistante a vu que le Brésilien était en position de hors jeu et Mme Stéphanie Frappart siffle en faveur des Lions.

15' | La percée de Neymar !! Le Brésilien réalise un petit numéro de soliste, effaçant Albanese devant la surface d'un joli crochet, avant de déclencher un tir du gauche en bout de course. Un peu écrasée, la frappe du Brésilien est captée par le gardien belge.

14' | On assiste à une véritable attaque-défense au Parc des Princes ! Les Waeslandiens sont en souffrance. Les attaquants parisiens tentent tour à tour leur chance face au but. Lucas Pirard serre les fesses.

13' | Kylian Mbappé voit son tir contré par le pied de Maximiliano Caufriez ! La remise de la tête de Neymar avait permis au Français de déclencher une volée du droit.

12' | Mitchel Bakker vient aider Kylian Mbappé sur le côté gauche, mais malgré un redoublement de passes l'attaquant des Bleus s'emmêle les pieds et perd finalement le ballon.

10' | Idrissa Gana Gueye s'essaie à son tour à la frappe de loin mais le ballon passe très loin du cadre de Lucas Pirard, portier de 25 ans qui évoluait auparavant du côté de Saint-Trond.

9' | Sur le côté gauche de la défense, le milieu défensif rwandais Djihad Bizimana multiplie les fautes. Kehrer et Di Maria ne lui laissent aucun répit.

8' | Le ballon est monopolisé par les Parisiens. Les Lions de Waasland-Beveren ne voient pas le jour. Ils sont acculés dans leur camp. Une faute de Thilo Kherer permet aux visiteurs de respirer un temps.

7' | Angel Di Maria s'essaie lui aussi à la frappe, du pied gauche, après s'être recentré, mais sa tentative croisée l'est un peu trop et le ballon sort des limites du terrain.

5' | Kylian Mbappé manque le cadre ! Très bon centre envoyé dans la surface par Mitchel Bakker, que reprend Kylian Mbappé de l'intérieur du droit ! Le champion du monde est face au but mais son pied s'ouvre trop et le cadre se dérobe.

4' | Si Marco Verratti se fait voler le ballon dans son dos, derrière Thiago Silva est impeccable et tacle le ballon dans les pieds du 10 de Waasland-Beveren.

2' | L'occasion pour Kylian Mbappé ! Sur la droite de la surface, Angel Di Maria récupère le ballon et ne tarde pas avant de le centrer du gauche devant le but. Au second poteau, Kylian Mbappé est seul pour le reprendre mais se fait surprendre par la déviation du gant du portier adverse !

1’ | C’est parti au Parc des Princes ! Le PSG a engagé et fait brièvement circuler le ballon avant que Mitchel Bakker ne concède la touche, côté gauche.

Coup d’envoi !

Entrée des deux formations sur la pelouse du Parc des Princes ! Une pelouse sublime et une météo clémente pour ce match ! Paris est en blanc et Waasland-Beveren en jaune !

Un maillot spécial pour l'occasion !

*Kylian Mbappé est prêt

18h30 - Échauffement en cours au Parc des Princes !

Une équipe belge reléguée en D2 ?

Lanterne rouge de la Jupiler Pro League après 29 matches, moment où le championnat de Belgique a été arrêté de manière définitive en raison de l'épidémie de Covid-19, Waasland-Beveren s'est retrouvé relégué en Proximus League. Alors qu'il restait une journée à disputer et que les Waeslandiens pouvaient encore mathématiquement se sauver, ces derniers ont fait appel et ont été entendus. Mais si la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) a déclaré fondée la plainte des Lions il y a une dizaine de jours, le club devrait bien descendre. Car c'est la Pro Ligue, qui devra tenir une nouvelle assemblée générale, qui aura le dernier mot. Cette dernière avait, le 15 mai dernier, voté à 85% de condamner le club waeslandien.

18h23 - La traditionnelle feuille de match !

La composition de Waasland-Beveren

Binnen een uur start de wedstrijd in het Parc des Princes tegen PSG. Coach Nicky Hayen stuurt volgende elf namen de wei in bij de aanvang van deze speciale wedstrijd. 💛💙🦁💪 #psgwbe #leeuwenstrijdensamen pic.twitter.com/2WRTWPBwyZ — Waasland-Beveren (@WaaslandBeveren) July 17, 2020

La composition du Paris Saint-Germain

Thomas Tuchel a promis d'offrir 60 minutes à chaque joueur. Au coup d'envoi (19h), il choisit d'aligner un onze de départ dans lequel 3 joueurs font leur apparition ! Navas est dans le but, Kehrer et Bakker sur les côtés de la défense, alors que la charnière est toujours composée de Marquinhos et Thiago Silva, qui récupère le brassard. Double-pivot tout nouveau avec Gueye et Verratti, alors que le quatuor offensif de feu Di Maria, Icardi, Mbappé et Neymar reste inchangé.

Une rencontre en quatre périodes

Pour ce deuxième match de préparation estivale, le PSG va affronter Waasland-Beveren lors de quatre périodes de 30 minutes. «Vendredi, chacun va jouer 60 minutes. C'est bien. L'objectif, c'est d'arriver frais pour Saint-Etienne» en finale de la Coupe de France le 24 juillet, a déclaré le technicien allemand après la large victoire au Havre.

18h00 - Bienvenue au Parc des Princes

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre amicale opposant le Paris Saint-Germain au club belge de Waasland-Beveren. Coup d'envoi prévu à 19h00.

Avant-match