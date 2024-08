Amical : Lens accroche Leverkusen, Martin Terrier buteur

Opposé à Angers, le 18 août prochain, lors de la première journée de Ligue 1, le RC Lens peaufine en attendant sa préparation estivale. Avant d’affronter Versailles et Leicester, les Sang et Or avaient ainsi rendez-vous avec le Bayer Leverkusen, champion d’Allemagne en titre. Nouvelle recrue de l’été, Martin Terrier ouvrait rapidement le score pour la formation allemande (0-1, 4e) mais les hommes de Xabi Alonso se faisaient surprendre juste avant la pause.

Bien servi, Wesley Said permettait aux Lensois de revenir dans ce match (1-1, 44e). Au retour des vestiaires, l’inévitable Florian Wirtz redonnait l’avantage aux siens (1-2, 52e) mais Lens égalisait une nouvelle fois par l’intermédiaire de Jonathan Gradit (2-2, 83e). Score final : 2-2. À noter que Will Still, le nouveau coach artésien, a décidé de partager le temps de jeu entre les deux gardiens Brice Samba et Herve Koffi.