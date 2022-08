FC Barcelone, PSG : Pep Guardiola lâche une punchline sur l'avenir de Bernardo Silva

La suite après cette publicité

À 28 ans et après cinq ans passés à Manchester City, Bernardo Silva va-t-il quitter les Cityzens en toute fin de mercato ? Annoncé dans le viseur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, le milieu offensif portugais reste une pièce importante du dispositif de Pep Guardiola. Et pourtant.

Directeur sportif du club anglais, Ferran Soriano avait indiqué que l’ancien Monégasque, dont le contrat court jusqu’en 2025, n’allait pas quitter l’Etihad Stadium. «Bien sûr que je peux dire que Bernardo Silva va rester à Manchester City». Sauf que les médias français et catalans maintiennent leurs versions.

« Bernardo aime beaucoup Barcelone »

Bernardo Silva n’est pas une cible inatteignable et, concernant le PSG, le propriétaire émirati de City est bien disposé à discuter avec les Qataris du PSG. Une première entre les deux frères ennemis du Golfe. Culers et Parisiens peuvent-ils espérer une issue heureuse ? Hier, à l’occasion du match caritatif entre le FC Barcelone et Manchester City, Pep Guardiola n’a pas échappé aux questions sur son milieu portugais en conférence de presse. Et voici sa réponse.

« Je ne suis personne pour dire à Xavi d’oublier Bernardo Silva. C’est notre joueur. Nous voulons qu’il reste avec nous parce qu’il est très important. Après avoir dit ça, je ne veux que personne ne soit mécontent, mais je ne veux pas qu’il s’en aille parce que c’est un joueur XXL. C’est l’un des meilleurs que j’ai eus, en tant qu’homme et joueur. Dans n’importe quelle compétition, c’est le meilleur joueur, mais si une offre arrive… Ferran (Soriano) m’a dit qu’il reste sept jours et que si Bernardo s’en va, nous devrons recruter, mais ce n’est pas facile. Mais après vous avoir dit ça, Bernardo aime beaucoup Barcelone. » Cette dernière phrase ne manquera pas de résonner en Catalogne.