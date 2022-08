Amical : le FC Barcelone accroché par Manchester City dans un match prolifique

Alors que les cinq grands championnats ont repris progressivement durant ce mois d'août, le FC Barcelone et Manchester City ont profité du rythme encore mesuré des rencontres pour organiser un match de charité sur la pelouse du Spotify Camp Nou afin de soutenir la recherche contre l'ELA (tous les fonds récoltés y sont consacrés), en hommage à l'ancien entraîneur adjoint barcelonais Juan Carlos Unzué, qui avait annoncé il y a deux ans souffrir de cette maladie avant de quitter le monde du football. C'est d'ailleurs lui qui a prononcé un discours avant le coup d'envoi pour sensibiliser les tribunes de l'antre catalan, plutôt remplies pour une rencontre amicale (plus de 91.000 spectateurs).

Pour cette rencontre digne d'un affrontement en Ligue des champions, les deux entraîneurs profitaient de l'occasion pour faire tourner leurs effectifs respectifs avant les prochaines journées de Liga et de Premier League. Pour son retour à Barcelone, Pep Guardiola alignait un 4-3-3 avec ses recrues estivales Julian Alvarez à la pointe de l'attaque et Sergio Gomez à gauche de sa défense, juste derrière Phil Foden. Côté blaugrana, Xavi Hernandez proposait le même dispositif tactique sur le terrain et titularisait son nouveau renfort en défense Jules Koundé, qui attend encore d'être inscrit en championnat. Franck Kessié prenait place au milieu de terrain derrière le trio Raphinha-Aubameyang-Torres.

Une rencontre plutôt animée

Dès le début du match, le FC Barcelone savait mettre la pression sur l'arrière-garde mancunienne et la mettait en danger à trois reprises dans les 10 premières minutes, par Aubameyang (3e), le poteau de Kessié (5e) suivie de Raphinha (10e). Néanmoins, les visiteurs ouvraient finalement le score par le biais d'Alvarez, bien aidé par la faute de main de Peña (0-1, 21e). Sur un coup-franc prolongé de la tête, le numéro 9 gabonais remettait les deux équipes à égalité d'une reprise puissante au premier poteau (1-1, 29e). La parfaite défense de Walker sur un Raphinha lancé (37e) permettait à City de garder ce score de parité à la pause.

En seconde période, Blaugranas et Skyblues se rendaient coup pour coup. Repositionné en défenseur central, De Jong redonnait finalement l'avantage au Barça sur une attaque ratée de son compatriote Depay (2-1, 66e). Dans la foulée, une belle attaque initiée par les hommes de Guardiola permettait à Palmer d'égaliser pour les siens (2-2, 70e). En une touche sur le centre de Roberto, Depay remettait le FCB devant en trompant Ortega (3-2, 79e). Seul point noir de la rencontre : la sortie sur civière du défenseur anglais Luke Mbete, à la tête d'un choc avec Christensen. Le score bougeait au-delà du temps additionnel : le Danois déséquilibrait Haaland dans la surface, synonyme de penalty transformé par Mahrez (3-3, 90+9e) Avant de recevoir Valladolid, le Barça de Xavi est tenu en échec en tout fin de match par Manchester City (3-3), qui accueillera Crystal Palace le week-end prochain.