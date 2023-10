EdF : le bizutage de Castello Lukeba et Malo Gusto

Invités surprises du dernier rassemblement des Bleus pour pallier les blessures de Jules Koundé et Axel Disasi, Castello Lukeba (RB Leipzig) et Malo Gusto (Chelsea) ont rejoint pour la première fois le groupe de Didier Deschamps pour le match de qualifications à l’Euro 2024 aux Pays-Bas, et le match amical contre l’Écosse.

Pour célébrer leur première participation avec l’équipe A à Clairefontaine, les deux anciens joueurs de l’Olympique Lyonnais ont été invité à chanter devant le groupe, comme le veut la tradition. Pour Castello Lukeba (20 ans), le défenseur central a choisi d’interpréter la chanson Sale Sonorité, par Kalash Criminel. Malo Gusto (20 ans), lui, a préféré un choix plus classique en chantant Désolé, de Sexion d’Assaut.