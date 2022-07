L'Inter va blinder Milan Skriniar

Annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur du Paris Saint-Germain, Milan Skriniar (27 ans) pourrait cependant rester du côté de l'Inter Milan. «C’est très important, pour moi, c’est crucial qu’il reste avec nous. Nous ne pouvons plus perdre de joueurs. Je le vois tous les jours tranquille et serein à Appiano», assurait, à ce titre, Samir Handanovic, capitaine des Nerazzurri. Les dernières informations de la presse italienne vont également en ce sens.

La suite après cette publicité

Comme indiqué par le Corriere dello Sport, l'Inter souhaite renouveler son défenseur slovaque et il existe déjà un accord de principe entre le club et l’entourage de Skriniar pour une prolongation avec une base fixe de plus de 5 millions de bonus par saison. La volonté des Nerazzurri est claire : blinder son protégé pour le convaincre de rester. Une ambition légitime pour le dernier deuxième de Serie A, qui vient de se faire devancer dans le dossier Bremer, parti à la Juve.