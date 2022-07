Mercato PSG : l'Inter complique les choses pour Milan Skriniar

La suite après cette publicité

C'est un dossier sur lequel nous vous informons sur Foot Mercato depuis le début de l'été déjà. Milan Skriniar est l'objectif numéro 1 du Paris Saint-Germain pour renforcer la défense, avec cette première offre faite début juin et des négociations en cours depuis. Gros avantage pour les Franciliens : l'Inter n'est pas dans une situation financière optimale, et a besoin d'une grosse vente. Seulement, comme nous vous le dévoilions, les Milanais sont gourmands et réclament 80 millions d'euros.

Un montant que le champion de France n'est pas prêt à mettre sur la table, et surtout pas pour un joueur dont le contrat prend fin dans un an. Et voilà qu'en Italie, Sky Italia nous dévoile de nouveaux éléments sur ce dossier. On apprend notamment que le transfert de Bremer à la Juve - le défenseur du Torino était convoité par l'Inter - change beaucoup de choses dans le dossier Skriniar, puisqu'en quelque sorte, les Noir et Bleu ont perdu le remplaçant du Slovaque.

Le transfert de Bremer a tout changé

Le média indique que désormais, l'Inter ne vendra Skriniar que s'il est certain que plusieurs défenseurs centraux vont arriver. Le tableau est plutôt noir pour le PSG si on se fie à ce qu'il se dit en Italie donc, alors que Luis Campos et ses équipes n'ont aucune intention de faire grimper les enchères. L'écurie lombarde a désormais de grandes chances de le conserver, explique Sky.

On peut imaginer que dans ce dossier, tout dépendra aussi des volontés du joueur, à qui on prêtait une intention de rester à Milan et prolonger son contrat en début de mercato. Mais nul doute que s'il met la pression et refuse de signer un nouveau bail, ses dirigeants risquent de ne pas avoir le choix, puisqu'ils ne peuvent pas se permettre de s'asseoir sur un énorme chèque en le laissant filer gratuitement. Affaire à suivre donc...