Ligue 1 : le RC Lens se rapproche de l’Europe en battant un Lorient en grand danger

À quelques encablures de la fin de saison 2023-2024, chaque match compte pour la plupart des équipes de Ligue 1. Ce Lens-Lorient ne dérogeait pas à la règle. Outre leurs formes actuelles qui laissent à désirer, Bretons et Nordistes n’avaient pas le droit à l’erreur ce vendredi. Ayant l’avantage du terrain, les Sang et Or devaient se battre pour aller chercher l’Europe. Après un quatrième revers lors des six dernières rencontres face à Marseille la semaine dernière (2-1), les hommes de Franck Haise rencontraient des Merlus malades. Avec un point pris sur les six journées précédentes, ces derniers sont 17es et pointent à trois unités de retard par rapport au barragiste Metz.

En mode survie, Lorient a réalisé un début de rencontre entreprenant. Plein de bonnes intentions, les coéquipiers de Julien Ponceau manquaient néanmoins de qualité technique pour voir leurs belles idées prendre vie. Finalement, leur occasion la plus franche est venue d’un corner avec la tentative ratée d’Adjei de la tête (27e). Le dernier quart d’heure du RC Lens a été plus intéressant et leur a permis de prendre le dessus sur Lorient. Cherchant à faire sauter le verrou breton, les locaux ont cherché à multiplier les combinaisons plein axe qui se sont achevées par plusieurs frappes. Mais face au manque de précision de Facundo Medina (32e) et de confiance d’Elye Wahi (38e), le score est resté vierge jusqu’à la mi-temps.

La boulette de Tiémoué Bakayoko qui délivre Elye Wahi

Au retour des vestiaires, la pression s’est accentuée aux abords de la surface lorientaise. Malgré la sortie de Kevin Danso pour une gêne aux adducteurs, Lens n’a pas été inquiété défensivement. Finalement, la rencontre, globalement maussade malgré quelques fulgurances, s’est débloquée sur une erreur des Merlus. Trouvé aux abords de sa surface, Tiémoué Bakayoko a cherché à dribbler un Nampalys Mendy proactif. Le Sénégalais a gratté le ballon des pieds de l’ancien de Chelsea et le cuir est alors revenu sur Elye Wahi. En berne depuis un certain temps, l’ancien Montpelliérain n’a laissé aucune chance à Yvon Mvogo pour inscrire son huitième but de la saison (1-0, 57e).

Cinq minutes plus tard, M. Pignard, l’arbitre de la rencontre, a sifflé une faute très légère qui a empêché Lorient d’égaliser suite à un bon coup-franc (62e). Et alors que Brice Samba a sauvé la maison Sang et Or en s’interposant brillamment devant Mohamed Bamba (77e), le stade Bollaert a exulté sur le deuxième but des siens signé David Pereira Da Costa au terme d’un contre rondement mené (2-0, 81e). Et alors que le temps filait inexorablement, les Lorientais n’ont jamais lâché, mais leurs efforts se sont avérés vains. Avec ce succès bien construit, Lens met la pression à Lyon et Marseille en prenant cinq points d’avance sur ses deux poursuivants pour la sixième place. De son côté, Lorient s’enfonce : les Bretons sont toujours 17es et pourraient compter six points de retard à l’issue de la journée sur Metz. Un déficit qui serait presque synonyme de descente en Ligue 2 assurée.