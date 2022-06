Le PSG a fait une première offre pour Milan Škriniar

La suite après cette publicité

Intronisé officiellement depuis ce vendredi par le PSG, Luis Campos n'a pas attendu aujourd'hui pour commencer à travailler sur le mercato du club de la capitale. Depuis plus d'une quinzaine de jours, il planche déjà sur le mercato estival du club parisien. Les chantiers sont nombreux, à commencer par celui de la défense. Cette saison, Paris a clairement manqué de profondeur de banc dans ce domaine. Marquinhos et Presnel Kimpembé ont dû enchaîner les matches même lorsqu'ils étaient en méforme ou en manque de compétitivité. Il faut dire que le troisième larron, Sergio Ramos, qui était venu pour apporter son expérience et de la concurrence, a été blessé quasiment 90 % de la saison.

Milan Skriniar, priorité de Luis Campos

Pour éviter qu'une telle situation se reproduise, le nouvel homme fort du recrutement du PSG a décidé d'attaquer fort en priorisant le recrutement d'un défenseur central. Rapidement, la piste menant à Milan Skriniar s'est dégagée au point de devenir prioritaire et surtout de voir Luis Campos débarquer dans la cité milanaise il y a quelques jours pour approfondir le dossier.

L'international slovaque de 27 ans qui joue dans l'axe droit, mais qui peut dépanner aussi à gauche, sous contrat avec l'Inter jusqu'en juin 2023, avait entamé des négociations pour une prolongation et comptait même rester en Lombardie où il se sent très bien. Mais l'arrivée soudaine du PSG, qui s'était déjà intéressé au joueur par le passé, a fait tout basculer puisque Skriniar (48 matches toutes compétitions confondues, 4 buts) est très intéressé à l'idée de rejoindre le club champion de France en titre. Heureux en Italie, le roc défensif connaît la situation économique de l'inter qui doit sacrifier un élément avant le 30 juin.

Paris a proposé 50 M€ à l'Inter Milan

Paris a donc décidé de passer la seconde sur le dossier en proposant un chèque de 50 M€ à l'Inter Milan selon nos informations. Le club italien, qui va accepter de laisser partir soit Bastoni soit Skriniar, n'entend pas laisser filer son roc défensif slovaque, véritable pilier de l'Inter depuis 5 ans, pour cette somme. La formation entraînée par Simone Inzaghi réclame 80 M€ mais pourrait laisser filer son joueur, également pisté par Chelsea, contre 70 M€.

À en croire une source italienne, l'optimisme est de mise autant dans le camp parisien que dans celui du joueur. Reste désormais à voir tout ce petit monde se mettre d'accord. Si jamais Luis Campos parvient à faire signer Milan Skriniar, il s'agira d'un premier coup de maitre sur le mercato estival.