Le PSG se tourne de nouveau vers Milan Skriniar

Après une saison 2021-2022 plutôt décevante malgré le titre de champion de France acquis il y a quelques semaines, le Paris Saint-Germain a débuté sa petite révolution. Kylian Mbappé a prolongé avec le club de la capitale malgré le fort intérêt du Real Madrid, et il y a aussi du mouvement en coulisses. Le directeur sportif Leonardo a vite été remercié et les Parisiens ont choisi Luis Campos pour le remplacer. Et le dirigeant portugais est déjà au travail pour apporter des renforts de qualité à Mauricio Pochettino, encore entraîneur du PSG à cette heure-ci, ou au futur remplaçant de l'Argentin.

L'ancien directeur sportif du LOSC et de l'AS Monaco semble en tout cas bien aimer la Serie A. Il y a quelques heures, Sky Italia affirmait que le Paris SG était intéressé par l'attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca. Une information confirmée ce mercredi par Le Parisien, mais nos confrères apportent une information supplémentaire concernant un autre joueur, en défense cette fois-ci. Le quotidien régional avance tout simplement que la formation francilienne aime toujours autant Milan Skriniar. L'intérêt n'est pas nouveau puisque Sky Italia en avait déjà parlé il y a quelques jours, et cette piste a vite été creusée par le dirigeant du PSG.

Skriniar déjà suivi en 2020

Déjà bien impliqué dans la restructuration de l'effectif parisien, Luis Campos s'est récemment déplacé à Milan pour rencontrer les dirigeants nerazzurri et parler avec eux de la situation du défenseur slovaque, comme l'explique Sky Italia et le confirme Le Parisien. Encore auteur d'une grosse saison avec l'Inter (48 apparitions toutes compétitions confondues), le joueur de 27 ans était déjà dans le viseur du Paris Saint-Germain à l'été 2020. L'issue sera-t-elle différente deux ans plus tard ? Personne ne le sait pour l'instant, mais la dernière sortie de Presnel Kimpembe pourrait changer les choses.

« Tout le monde connaît l'amour que j'ai pour le PSG, c'est réciproque. J'aurai 27 ans en août, c'est un moment clé de ma carrière. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement », avait lâché le Français en conférence de presse dimanche, avant le match des Bleus face à la Croatie (1-1). Si jamais le numéro 3 parisien part dans quelques semaines, il faudra évidemment le remplacer et Milan Skriniar pourrait être un sérieux candidat.