Le mercato à l'ancienne de Benevento

La montée en Serie A en poche, Filippo Inzaghi et sa direction se sont mis en tête de renforcer un effectif de Benevento encore un peu tendre. Le technicien italien, déçu des derniers résultats de ses poulains en championnat (2 nuls et 1 défaite), entend amener une bonne dose d'expérience au sein de son équipe. Et pour ce faire, il a identifié des cibles rompues aux joutes européennes. Loïc Rémy (33 ans), libre après sa séparation avec Lille, a ainsi déjà visité les installations et rencontré le coach transalpin. Et si sa signature n'a pas encore été officialisée, elle ne fait presque aucun doute.

L’international tricolore (30 sélections, 7 réalisations) n'est que le premier d'une liste de briscards désirés pour mener une opération maintien la saison prochaine. Ainsi, Benevento fait le forcing pour attirer Kamil Glik (29 ans). Le défenseur central polonais, révélé en Italie (Palerme, Bari, Torino), n'est pas contre un retour dans la Botte, mais il lui reste une année de contrat avec l'AS Monaco. Les négociations sont en cours entre les différentes parties, les Rouge-et-Blanc ayant déjà repoussé des offres aux alentours de 3 M€.

Rien ne remplace l'expérience

Les Stregoni tentent également leur chance avec Gervinho (33 ans). L'ancien Lillois sort de deux saisons plutôt intéressantes à Parme (17 buts en 56 matches de Serie A). Seulement, les relations de l'Ivoirien avec sa direction sont assez froides, en raison d'un faux-départ vers le Golfe cet hiver notamment. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'Éléphant plaît beaucoup à Pippo qui aimerait profiter de sa vitesse pour dynamiser son attaque. Autre nom qui circule ce jeudi dans les colonnes du Corriere dello Sport, André Schürrle (29 ans). Libéré de sa dernière année de contrat avec le Borussia Dortmund ce mercredi, le champion du monde 2014 allemand, qui sort d'une triste saison en prêt en Russie au Spartak Moscou (2 réalisations en 18 apparitions toutes compétitions confondues), figurerait aussi parmi les options étudiées par Super Pippo pour donner du poids à son secteur offensif.

Sans contrat lui aussi, Mario Mandzukic (34 ans), qui a résilié à Al-Duhail au Qatar, a aussi été évoqué, mais la Fiorentina semble avoir une longueur d'avance. Dernière cible enfin, Artur Ionita. Expérimenté lui aussi (6 saisons et 170 matches de Serie A au compteur), le milieu international moldave (45 capes, 3 buts) de 29 ans est lui pisté pour apporter équilibre et maîtrise dans l'entrejeu. Le message est clair, Filippo Inzaghi et Benevento comptent bien mener un mercato à l'ancienne, conscients qu'à l'échelon supérieur, l'expérience fait souvent la différence. Cristiano Ronaldo (35 ans), Zlatan Ibrahimovic (38 ans), Fabio Quagliarella (37 ans), Edin Dzeko (34 ans) et tant d'autres le prouvent journée après journée...