Vidéo : le but gag de Kylian Mbappé fait exploser de rire Twitter

Le PSG est mis en échec par Lorient à domicile pour la 33e journée de Ligue 1. Ce qui a fait le plus réagir, c’est le but qui sort des standards habituels de Kylian Mbappé. Après une situation chaude dans la surface, l’arbitre a fait signe au gardien lorientais de jouer, Mvogo pose le ballon au sol alors que Jérôme Brisard n’a pas sifflé. Kylian Mbappé, juste à côté, en profite et pousse le ballon au fond, ce qui provoque une vague d’incompréhension sur les réseaux sociaux. Seulement, le but est bien valable puisque l’arbitre avait bien fait signe au gardien lorientais de jouer rapidement le ballon. L’attaquant français a donc fait parler son opportunisme pour trouver le chemin des filets. Mais ce but, que l’on peut juger de vicieux est vivement remis en question sur Twitter.

