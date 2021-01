OL : le point mercato de Juninho

La suite après cette publicité

Ce mercredi, l’Olympique Lyonnais a signer deux opérations mercato. Moussa Dembélé a été porté à l’Atlético de Madrid et Islam Slimani a débarqué dans la capitale des gaules pur le remplacer. Faut-il s’attendre à d’autres mouvements de la part des Gones ? Interrogé à ce sujet, le directeur sportif des Gones, Juninho, a donné sa réponse, avant de revenir sur le dossier Jean Lucas.

« A part Islam, on n’avait pas trop envie de bouger. Le groupe répond très bien. Jean (Lucas), c’est une demande de Rudi (Garcia) qui a préféré qu’il soit prêté. Ce n’était pas prévu non plus. Il a fait seulement 5 matches titulaire. Ce n’est pas juste de juger Jean. Si vous me dites : « est-ce que vous pouvez juger Jean ? », je dirais non. On ne l’a jamais vu dans de bonnes conditions. Ce n’est pas facile pour l’entraîneur. Ça a bien tourné au milieu, c’était plus difficile pour lui. Après un an et demi, il pouvait faire plus. Partir à Brest, c’était son choix. Il y avait d’autres équipes. Brest fait plaisir à voir jouer. Jean a besoin de grandir. J’espère qu’il va réussir à jouer à Brest et revenir jouer avec nous », a-t-il confié en conférence de presse.