Kenny Lala a résilié son contrat avec l'Olympiacos

Parti de Strasbourg à l'hiver 2021 contre 500.000 euros hors bonus, le latéral droit français Kenny Lala s'était d'abord imposé sous le maillot de l'Olympiacos avant de ne plus entrer dans les plans de Carlos Corberan, limogé avant de partir à West Brom. Son successeur Michel, ancien coach de l'OM, ne semble également pas compter sur lui pour la saison en cours, durant laquelle le club du Pirée est actuel 4e du championnat et éliminé dès la phase de groupe de la Ligue Europa.

Voyant qu'il n'a plus sa place dans la formation championne de Grèce en titre, le défenseur de 31 a décidé de résilier son contrat - expirant en 2023 - à en croire les dernières informations de L'Equipe. Sans la moindre apparition sous le maillot rouge-et-blanc durant cet exercice, il aura défendu le maillot des pensionnaires du Stade Karaïskakis à 51 reprises, pour 0 but et 3 passes décisives délivrées toutes compétitions confondues.