OM : le cri du cœur de Valentin Rongier

Dans une situation délicate à l’OM, où il n’est pas forcément un titulaire en puissance aux yeux de Roberto De Zerbi, Valentin Rongier s’accroche. En zone mixte après la victoire lors de l’Olympico, le milieu de terrain a évoqué sa situation personnelle.

«Comme vous le savez, ça faisait longtemps que je n’avais pas joué au football. Il n’y a rien qui remplace les matches. On a beau s’entraîner, faire du cardio, c’est quand on enchaîne les matches qu’on se sent bien. À Nice, j’ai joué latéral droit. Là, ce soir (hier), je suis entré dans une position de latéral droit. En deuxième mi-temps, je change et je repasse au milieu. Ce n’est pas facile. J’essaye de m’adapter et de répondre au mieux au besoin et aux demandes du coach. Toute la semaine, on travaille, on essaye d’être attentif aux deux postes car je sais que je peux jouer à ces deux postes-là. Je donne le maximum.» Nul doute que Roberto De Zerbi doit apprécier.