Rien ne va plus entre Brescia et Mario Balotelli !

L’histoire devait être bzlle Après son aventure française à Nice (33 buts inscrits en 61 matches de Ligue 1) puis à l’Olympique de Marseille (8 réalisations en 15 rencontres de championnat), Mario Balotelli (29 ans) avait choisi de rentrer au pays. Et pas n’importe où puisqu’il avait accepté de signer dans le club de sa ville de coeur, Brescia. Malheureusement, son retour en Lombardie est en train de virer au fiasco. Sur le terrain, Balotelli a une nouvelle fois été confronté aux problèmes de racisme dans les stades et ses performances (5 buts en 19 matches de Serie A) n’ont pas soulevé les foules.

De plus, l’Italien n’a pas vraiment oeuvré pour gommer sa réputation d’enfant terrible du football transalpin. Récemment, son président, Massimi Cellino, qui avait toutefois tenu des propos racistes à l’égard de son joueur, s’était permis de comparer son attaquant à un enfant. « Je le voulais. Nous attendions quelque chose plus de sa part, mais qui n'est malheureusement pas venu. Mario se met en avant pour des raisons autres que le football comme le chat et Twitter et ce n'est pas une bonne chose pour moi. Dans certaines attitudes hors du terrain, il s'est révélé trop superficiel, un enfant ».

Un divorce presque consommé avec Brescia

Autant d’éléments rendant plus qu’incertain la suite de la collaboration entre les deux parties. Sans oublier la clause achevant automatiquement son contrat en cas de relégation de Brescia (20e du championnat avant l’arrêt du championnat). Cependant, la formation de Cellino pourrait ne pas attendre la fin de la saison pour libérer son joueur. La raison ? L’absence à l’entraînement de Super Mario hier. Une absence injustifiée selon le club. Pas selon le natif de Palerme. La Gazzetta dello Sport indique que l’ancien Marseillais assure qu’il avait prévenu ses dirigeants entre 8h15 et 8h20.

Présent à l’entraînement ce mercredi, le numéro 45 est loin d’être tiré d’affaire puisque le quotidien ajoute que le club reproche également à son élément de ne pas avoir respecté les consignes d’entretien physique durant le confinement. Accusé d’être en surpoids, « Balo » s’est là encore défendu en réfutant ces affirmations. Pas de quoi convaincre ses dirigeants. Le journal au papier rose conclut l'histoire en révélant que Brescia pourrait se servir de cette absence de mardi pour tenter une action en justice afin de casser le contrat avec son joueur. Ce qui pourrait être une aubaine pour les courtisans brésiliens du Transalpin.