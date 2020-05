Brescia : Mario Balotelli a déjà beaucoup de courtisans au Brésil

Les supporters de l'Olympique de Marseille s'en souviennent forcément. Après plusieurs saisons passées à l'OGC Nice, Mario Balotelli avait décidé en janvier 2019 de rejoindre le club olympien pour une pige de quelques mois. Sous les couleurs phocéennes, l'attaquant italien avait trouvé le chemin des filets à huit reprises en 15 apparitions. Mais l'aventure n'a duré que sept mois.

Car l'été dernier, le joueur âgé de 29 ans n'a pas prolongé avec l'OM et a décidé de s'engager en faveur de Brescia. Un choix du cœur. Mais avec les Hirondelles, Super Mario n'a pas flambé cette saison, avec seulement 5 buts en 19 apparitions. Et son club pointe à la vingtième et dernière place de Serie A, championnat qui risque de reprendre en juin. Et malgré un contrat qui court jusqu'en 2022, le principal concerné pourrait aller voir ailleurs cet été, surtout si Brescia descend en Serie B...

Trois clubs brésiliens suivent sa situation

Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport fait un petit point sur la situation du natif de Palerme, revenu s'entraîner individuellement au centre sportif de Torbole Casaglia. Le papier rose précise d'ailleurs qu'en cas de relégation du club présidé Massimo Cellino, le contrat de Mario Balotelli s'annulerait automatiquement. L'avenir de l'ancien Marseillais est donc assez incertain mais en cas de départ, ce dernier risque d'avoir le choix.

Le média italien affirme en effet que Mario Balotelli a la cote... au Brésil. Botafogo et Flamengo suivraient avec attention en effet l'international italien (36 sélections, 14 réalisations). Mais c'est un autre club qui pourrait le faire venir en Amérique du Sud. Candidat à la présidence de Vasco da Gama, Luiz Roberto Leven Siano pourrait réaliser des folies en cas d'élection. Et après Yaya Touré, l'avocat pourrait recruter le joueur de Brescia. Des contacts auraient même déjà eu lieu entre les parties. La carrière de Mario Balotelli pourrait donc se poursuivre à Rio de Janeiro.