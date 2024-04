AC Milan - Inter : la superbe initiative commune des ultras milanais

C’est l’une des affiches les plus historiques du football italien. L’AC Milan et l’Inter croiseront le fer ce lundi soir, sur la pelouse du stade de San Siro, dans le cadre de la 33ème journée de Serie A. Un derby della Madonnina avec de grands enjeux puisqu’en cas de victoire, les Nerazzurri seraient officiellement sacrés champions d’Italie pour la vingtième fois de leur histoire. Si la rivalité fait rage, une belle initiative commune a été réalisée cet après-midi à Milan.

En effet, les ultras de l’AC Milan et de l’Inter Milan ont mis leurs bisbilles footballistiques de côté pour organiser une grande collecte de produits alimentaires et de première nécessité dans le but de venir en aide aux sans-abri de la ville de Milan. Une belle action organisée par l’association bénévole City Angels, fondée en 1994 à Milan par Mario Furlan qui aide les sans-abri et lutte contre la criminalité. Des images qui font plaisir à voir.