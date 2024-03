Flamengo : Gabigol suspendu deux ans

Le procès concernant l’affaire du test antidopage de Gabriel Barbosa, dit Gabigol, a rendu son jugement ce lundi 25 mars et le verdict est lourd pour l’attaquant de 27 ans… Passé par l’Inter Milan et Benfica, ce dernier a ainsi été jugé coupable de fraude lors d’un test antidopage et sera suspendu pour une durée de deux ans. A noter que l’international brésilien peut encore faire appel pour réduire sa peine.

Pour rappel, l’incident s’était produit le 8 avril 2023 au centre d’entraînement du Flamengo. D’après la presse brésilienne, le joueur était accusé d’avoir perturbé la procédure de test à partir de 8h40, moment où les personnes chargées de collecter l’échantillon pour analyse étaient arrivées sur place. Reste désormais à savoir si le natif de São Bernardo do Campo décidera de faire appel alors que la sanction prendra effet à partir du mois d’avril…