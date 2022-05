Christian Gomis se rapproche de la Ligue 2

Christian Gomis touche son rêve du bout des doigts. Comme il nous l'a confié en exclusivité le 7 mai dernier, le défenseur central de 23 ans espère avoir sa chance en France dès la saison prochaine, alors que son contrat avec le Lokomotiv Plovdiv expire le 30 juin prochain et qu'il n'a pas souhaité prolonger l'aventure. Les bonnes performances du natif de Dakar en Bulgarie depuis deux saisons ne sont pas passées inaperçues dans l'Hexagone.

Selon nos informations, Pau et Quevilly-Rouen, deux clubs ayant respectivement terminé 10ème et 18ème de Ligue 2 cette saison (QRM affrontera Villefranche en barrage d'accession à la L2), négocient avec l'entourage du milieu défensif de formation pour le faire venir cet été. Celui qui a grandi dans les Yvelines n'a jamais été aussi proche de pouvoir exprimer son talent sur les pelouses françaises. Toujours d'après nos informations, deux écuries du Koweït et trois écuries de deuxième division en Turquie ont également soumis des propositions.