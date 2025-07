Kyle Walker-Peters signe libre à West Ham

Quelques semaines après la fin de son contrat avec Southampton, Kyle Walker-Peters rebondit à West Ham. Le latéral anglais de 28 ans s’est engagé pour les trois prochaines années avec les Hammers ce dimanche. En 2024-2025, il a joué 33 matchs de Premier League, portant son total de rencontres disputées avec les Saints à plus de 200. Bon dernier du championnat anglais, son ancien club a été relégué à l’issue de la saison dernière.

La suite après cette publicité

«Je suis vraiment excité, a déclaré le joueur formé à Tottenham. J’ai l’impression que ça faisait longtemps que j’attendais ça – j’ai déjà été pressenti pour rejoindre le club – et je suis vraiment heureux d’être ici maintenant. J’ai discuté avec Graham Potter et il a joué un rôle essentiel dans ma décision. J’ai toujours apprécié son style d’entraîneur et je pense qu’il me conviendra parfaitement.»*