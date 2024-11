OL : John Textor laisse le doute sur l’avenir de Rayan Cherki

Le verdict est tombé vendredi soir. La DNCG a décidé d’encadrer la masse salariale de l’Olympique Lyonnais et de l’interdire de recruter, mais a surtout prononcé la rétrogradation du club de manière conservatoire à l’issue de cette saison. Plutôt confiant avant l’audience, le président lyonnais John Textor était présent en conférence de presse au lendemain de cette décision et en a dit plus sur l’avenir du club, et notamment celui de Rayan Cherki, jugé comme une valeur marchande importante après avoir prolongé de deux saisons supplémentaires, il y a quelques semaines.

«On a perdu 15 millions d’euros de vente, mais avec un accord à plus long terme. Il a une plus grande valeur aujourd’hui que cet été. Il devrait rester en janvier, mais ce sera son choix, comme toujours dans le football. On a 29 joueurs en équipe première. Idéalement, il faudrait 23 ou 24 joueurs. Il y a six joueurs de trop. Certains ne sont pas partis et nous voulions recruter pour être plus forts en championnat. Pierre Sage doit décider quel joueur il met sur le terrain. On a trop de joueurs». D’autres joueurs devraient donc quitter l’OL avant l’international Espoir.