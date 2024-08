La Juventus annonce l’arrivée de Nico Gonzalez

C’était attendu et c’est désormais officiel : l’attaquant argentin, Nico Gonzalez, quitte la Fiorentina et rejoint la Juventus. En trois saisons avec la Fiorentina, il affiche un joli compteur de 38 buts et 19 passes décisives en 125 matchs joués enrichis. Le montant du transfert serait de 37 millions d’euros, bonus inclus, pour celui qui était encore lié à la Fiorentina jusqu’en juin 2028. Le natif de Belén de Escobar a signé un bail de cinq saisons avec la Vieille Dame.

«L’effectif de la Juventus s’enrichit d’un nouveau talent. Nicolás Iván Gonzalez, mieux connu sous le nom de Nico Gonzalez, est officiellement un joueur de la Juventus. Ailier offensif, né en 1998, il rejoint la Juventus en provenance de la Fiorentina et signe le contrat qui le lie à nos couleurs», est-il écrit dans le communiqué officiel publié sur le site du club.