OL : Juninho justifie la prolongation de Marcelo

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel. Ce mardi, l'Olympique Lyonnais a annoncé la prolongation de contrat de Marcelo Guedes jusqu'en juin 2023. En fin de contrat, le défenseur brésilien poursuit l'aventure, pour le plus grand bonheur de Juninho. Présent à ses côtés ce mardi après-midi lors d'une conférence de presse, le directeur sportif de l'OL a expliqué les raisons de ce nouveau bail pour le footballeur âgé de 33 ans.

«Pour moi, c'est surtout la continuité de travail de Marcelo. C'est un joueur qui travaille énormément. C'est l'un des leaders de notre groupe. Je le félicite car le problème qu'il a eu avec les supporters n'a pas été facile à gérer. C'est lui qui a fait un pas en arrière et qui a pris conscience que les supporters ont toujours raison. C'est comme ça dans le foot, on ne peut pas contrôler les supporters qui marchent avec le coeur. Mais ça a été un exemple. Quand je suis arrivé, la mauvaise relation entre les joueurs et supporters a fait partie du club. A partir du moment, où on a géré ça, on a réussi à aller mieux sur le terrain. Ce n'est pas encore réglé à 100% mais c'est mieux. Marcelo a pris conscience de ça, on est content de sa prolongation. Je suis content de son niveau. On a de jeunes défenseurs, on veut qu'il les aide à terminer leur formation. Je le félicite aussi car il fait une super saison». Des mots que Marcelo saura apprécier !