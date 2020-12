Nîmes-OM : les notes du match

Paquiez (4) : pas avare d'efforts dans son couloir gauche, le latéral gauche français de 24 ans a beaucoup combiné avec Eliasson et Ripart, créant quelques opportunités intéressantes. Défensivement, il n'a pas chômé non plus. Une bonne intervention devant Sanson (16e). Sa bonne entame de match ne durait cependant pas une éternité. En cause, la très grosse possession de balle marseillaise. Remplacé à la 90e par Alakouch.