Hospitalisation d’Edoardo Bove : récit d’une soirée épouvantable pour la Fiorentina et le football italien

La 14ème journée réservait une affiche des plus alléchantes dimanche après-midi. L’Inter Milan, tenant du titre et bien positionné dans la course au Scudetto, se déplaçait dans la très belle région de Toscane pour y défier la surprenante Fiorentina de Raffaelle Palladino qui réalise un formidable début de saison avec cette belle 4ème place de Serie A et 6ème position de la Ligue Europa Conférence. C’était un test grandeur nature pour Moise Kean et ses coéquipiers en grande forme. Malheureusement, ce qui devait être une belle partie de Calcio s’est transformée en véritable cauchemar. Cette rencontre a pris une tournure assez dramatique après un quart d’heure de jeu. En effet, le milieu international espoir italien, Edoardo Bove, s’est effondré sur la pelouse du Stade Artemio - Franchi : «Le match ne reprendra pas et est reporté à une date à déterminer. Lorsque le jeu a été interrompu, Bove s’est effondré au sol et la situation a immédiatement semblé très grave. Une ambulance a emmené le joueur, des nouvelles sont attendues», a écrit la Lega Serie A dans un communiqué officiel envoyé à la presse. S’en sont suivies plusieurs heures d’effroi en Italie.

Une scène effroyable

A la 17ème minute de la rencontre, Edoardo Bove, qui venait de changer de maillot après un coup reçu et d’indiquer à son staff ne pas se sentir bien, s’est baissé pour faire ses lacets, avant de se relever, de faire quelques pas puis de s’écrouler inconscient sur la pelouse du Stade Artemio - Franchi. Les joueurs de l’Inter Milan, Denzel Dumfries et Hakan Çalhanoğlu, ont été les premiers à alerter les médecins et les arbitres, prodiguant des soins médicaux d’urgence à Bove. Les deux joueurs des Nerazzurri ont été rejoints par Robin Gosens et Danilo Cataldi. C’est ce dernier qui a mis son coéquipier en position latérale de sécurité et qui lui a tiré sa langue pour éviter qu’il ne s’étouffe. Très rapidement, les joueurs des deux équipes ont entouré Edoardo Bove qui ne réagissait plus au sol. Furieux, le défenseur de la Fiorentina, Luca Ranieri, a eu une altercation avec un membre du staff médical, exigeant une intervention plus rapide pour aider son ami. Le jeune prodige de la Viola, Pietro Comuzzo, s’est mis à fondre en larmes avant d’être consolé par Alessandro Bastoni. Andrea Colpani était aussi en pleurs. Dodô s’est éloigné de la scène par peur d’être témoin de quelque chose de terrible.

La plupart des joueurs de la Fiorentina et de l’Inter ont compris la gravité du moment et se sont immédiatement placés autour de Edoardo Bove et des médecins, agissant comme un bouclier et couvrant la vue aux 22 000 tifosi présents dans un silence assourdissant. L’arbitre de la rencontre, Daniele Doveri, était à genoux, totalement perdu, pendant que Federico Dimarco partait en courant sous le virage Ferrovia où était garée l’ambulance. Transporté à l’hôpital de Careggi, Edoardo Bove a été accompagné par les membres du staff médical du club toscan. Plusieurs de ses proches se sont rendus à son chevet dont ses coéquipiers de la Fiorentina (Biraghi, Martinez Quarta, Mandragora, Terracciano, Dodô et Ranieri), l’entraîneur Raffaele Palladino accompagné de ses adjoints, les dirigeants du club, sa famille, sa petite amie, le maire de Florence et le président de la région de Toscane. Selon l’agence de presse ANSA, le joueur de 22 ans a rapidement été placé en situation d’alerte aux urgences. À son arrivée à l’hôpital, Bove respirait de manière autonome, avec une fréquence de battement de cœur stable. Initialement inconscient, il avait bien repris conscience et était éveillé. Edoardo Bove a par la suite été soumis à un scanner et à des examens cardiologiques. Environ 4 minutes se sont écoulées entre le moment du malaise et le transport à l’hôpital de Careggi.

La Fiorentina sort du silence

Forcément la réaction de la Fiorentina s’est fait attendre tout au long de la soirée. Joueurs, journalistes, supporters, dirigeants, entraîneurs… Tout le monde espérait de bonnes nouvelles : «ACF Fiorentina et l’Hôpital universitaire de Careggi annoncent que le footballeur Edoardo Bove, secouru sur le terrain suite à la perte de conscience survenue pendant la compétition Fiorentina - Inter, est actuellement sous sédation médicamenteuse en soins intensifs. Le footballeur de la Viola est arrivé stable du point de vue hémodynamique aux urgences et les premiers examens cardiologiques et neurologiques ont exclu des dommages aigus au système nerveux central et au système cardio-respiratoire. Edoardo Bove sera réévalué dans les prochaines 24 heures», était-il écrit dans la missive publiée sur le site du club, ajoutant dans un autre tweet : «la Fiorentina et la famille Commisso remercient nos supporters, les clubs, les supporters et le monde entier du football et du sport pour la proximité et la sensibilité manifestées envers Edoardo Bove et ses proches».

Plusieurs tifosi florentins sont arrivés devant l’hôpital et ont voulu installer une banderole avec les mots : «Allez Edoardo, Florence est avec toi» sur le mur d’un parking devant les urgences. La ville de Florence est marquée par une véritable malédiction, ayant déjà connu plusieurs drames par le passé. Giancarlo Antognoni a frôlé la mort sur le terrain après un choc d’une violence rare avec le gardien de but adverse Silvano Martina en 1981. Davide Astori a perdu la vie subitement alors qu’il était en train de faire sa sieste à Udine avec son équipe avant un match de championnat en 2018. Et il y a un peu moins d’un an, la Fiorentina pleurait le décès également soudain du directeur général Joe Barone, quelques minutes avant le coup d’envoi d’une affiche contre l’Atalanta. Plus tard dans la soirée, la Fiorentina a confirmé que la rencontre contre l’Inter serait reportée à une date ultérieure.

De multiples hommages en Italie

Le président de l’Inter, Giuseppe Marotta, a parlé à Sky Italia suite à l’interruption définitive de la rencontre opposant la Fiorentina à l’Inter : «Les dirigeants de la Fiorentina sont allés à l’hôpital. J’ai parlé avec Daniele Pradè (directeur sportif de la Fiorentina, ndlr) il y a peu, je suis ici pour apporter un soutien au nom de l’Inter, au monde du football, à la famille, à la Fiorentina. La décision a été spontanée, face à un fait que nous espérons peu grave. Nous sommes une communauté et quand des situations comme ça se produisent, tous les joueurs et l’arbitre doivent être impliqués ensemble. C’était une décision spontanée de reporter le match. Nous n’avons pas abordé le sujet du calendrier, la concentration et les pensées vont d’abord à Bove. Demain nous évaluerons quelles sont les situations liées à la récupération», a-t-il déclaré. Dans un pays encore très marqué par la mort soudaine de Davide Astori et les multiples conséquences médicales liées au dopage, les malaises vagaux et autres problèmes cardiaques sont pris très au sérieux par les clubs de foot en Italie, en témoignent les visites médicales poussées qui peuvent parfois annuler des transferts comme celui de Kevin Danso à l’AS Roma l’été dernier.

Tout au long de la soirée, les messages de soutien se sont succédés sur les différents réseaux sociaux, à commencer par la ligue italienne, mais surtout les 18 des 19 autres clubs de Serie A : «Allez Edoardo, nous sommes tous avec toi !», «Forza Edoardo», «Nous sommes avec toi, vas-y Edoardo !»… Toutes les écuries du championnat, hormis le promu Côme occupé à gérer le direct-live d’une rencontre de son équipe féminine, ont eu une pensée pour le jeune milieu de terrain. Mais ce n’est pas tout puisque de nombreux joueurs ont également adressé un mot à Edoardo Bove. De Mario Balotelli à Marcus Thuram, en passant par Ismaël Bennacer, Nicola Zalewski ou encore Romelu Lukaku, l’ancien joueur de l’AS Roma a été au centre de toutes les attentions en Italie ce dimanche soir. Ses coéquipiers de la Fiorentina ont également eu un commentaire pour leur jeune milieu de terrain, dont le gardien David De Gea qui a tweeté : «Dieu, s’il te plaît», en guise de pensée. L’Italie est marquée en ce début de semaine, mais fière de la réaction des joueurs et des équipes dans ces moments sombres.