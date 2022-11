EdF : Didier Deschamps rend hommage à Christopher Nkunku

Touché à l'entraînement et contraint de déclarer forfait pour la Coupe du Monde (du 20 novembre au 18 décembre) avec la France, Christopher Nkunku a sans aucun doute vu l'un de ses rêves être brisé alors qu'il était à deux doigts de le réaliser. Une triste nouvelle pour l'attaquant du RB Leipzig à qui Didier Deschamps a pensé au moment de s'envoler pour le Qatar.

« Tout le groupe pense bien sûr très fort à lui. On a pu voir son immense déception hier. Ceux qui sont là ont le sourire et le privilège de faire ce vol pour aller à la Coupe du Monde. Je sais très bien qu'il sera à fond derrière nous, ça peut arriver malheureusement. L'ensemble du groupe, et moi le premier, pensera très fort à lui », a réagi Didier Deschamps dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux des Bleus.