Nice : les premiers pas réussis d'Amine Gouiri

Cet été 2020, Amine Gouiri a dû refermer le chapitre Olympique Lyonnais. Un chapitre qui avait débuté de fort belle manière en 2013 alors qu'il avait été repéré au FC Bourgoin-Jallieu, un club partenaire. Chez les Gones, l'attaquant considéré comme un grand espoir a gravi les échelons les uns après les autres jusqu'au groupe professionnel. Le 19 novembre 2017, il avait d'ailleurs joué ses premières minutes avec l'équipe fanion de Lyon contre Montpellier. Quelques semaines plus tard, le 6 janvier 2018, il avait été titularisé pour la première fois face à Nancy en Coupe de France. Il avait terminé l'exercice 2017-18 avec 7 apparitions au total. Convaincu par son talent, Bruno Genesio comptait donc lui faire un peu plus de place lors de la saison 2018-2019.

Mais le 18 août 2018, le footballeur né en 2000 a vécu un tournant capital de son aventure lyonnaise. En effet, il avait été blessé gravement lors d'un entraînement avec l'équipe réserve. Et le verdict était tombé très rapidement puisque le joueur souffrait d'une « rupture isolée du ligament croisé antéro-interne du genou gauche ». Un terrible coup dur pour Amine Gouiri. Mais pas de quoi l'abattre lui qui a travaillé d'arrache-pied pour revenir à son meilleur niveau. Malheureusement, il n'est pas parvenu à se faire une place dans le groupe professionnel, où Sylvinho puis Rudi Garcia ne lui ont pas totalement donné sa chance (5 apparitions toutes compétitions confondues avec l'OL en 2019-20). Et il ne l'aurait pas forcément plus eu l'année prochaine puisque Lyon est très fourni devant. C'est ainsi qu'il a décidé de tourner la page OL et de rejoindre Nice pour y écrire un nouveau chapitre.

Amine Gouiri est bien intégré à Nice

C'est ce qu'il avait expliqué à Nice-Matin. « Lyon avait une belle équipe avec beaucoup de titulaires. C’est aussi pour ça que j’ai choisi Nice. Ça joue au ballon, ça ressort de derrière, c’est jeune. (…) Ce sont ses choix (à Rudi Garcia, ndlr). Il y avait pourtant un bon feeling. Si Lyon ne joue pas de Coupe d’Europe, il n’y aura pas beaucoup de rotation en attaque. J’ai parlé avec Juninho. Il a compris mon choix de rejoindre Nice. » Pour s'attacher ses services, les Aiglons ont déboursé «un montant de 7 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert». L'occasion pour Gouiri d'enfin lancer sa carrière au plus au niveau sous les ordres d'un entraîneur qui croit en lui. « Il (Patrick Vieira) m’a très bien parlé du projet du club. J’ai direct accroché. C’est un club ambitieux comme moi. » Et c'est ce qui transparaît du jeune homme, visiblement très motivé à écouter son coéquipier Hassane Kamara, contacté par nos soins.

«Amine et moi sommes arrivés en même temps. C'est un joueur avec lequel je suis assez proche. Je ne le connaissais pas et franchement, je suis assez surpris. Il est jeune mais il a déjà une certaine maturité. Il sait où il veut aller, il a de l'ambition. Quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit qu'il avait envie de faire une grande carrière et d'aller loin. Il sait qu'il est jeune et qu'il doit travailler et s'améliorer sur plusieurs aspects. Il est motivé et sérieux. Il essaye de faire de son mieux pour atteindre ses objectifs.» Et cela se voit sur le pré où il s'est déjà distingué en amical en signant un doublé face aux Slovaques du DAC 1904 et un but contre Salzbourg. Attaquant de pointe, il a aussi évolué sur l'aile gauche, lui dont l'attitude plaît à Nice. «Sur le terrain, il a su montrer directement ses qualités», nous confie Hassane Kamara. «À la base, c'était un numéro 9. Là, le coach l'a un peu plus utilisé à gauche. À aucun moment je ne l'ai vu rechigner. Il a fait de bonnes performances. Il a marqué des buts et il montre qu'il est venu ici pour travailler et être performant. C'est vraiment un bon coéquipier.» À lui de continuer ainsi pour prendre son envol définitivement avec les Aiglons.