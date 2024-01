Guinée Équatoriale - Guinée: les compositions officielles

La Guinée Équatoriale affronte la Guinée en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 (CAN) au stade Alassane Ouattara d’Ébimpé dimanche 27 janvier. Le Nzalang Nacional vont aborder ce match en pleine confiance après leurs incroyables performances en phase de poule. Les Guinéens seront moins sereins après leur récente défaite face au Sénégal (2-0).

La Guinée Équatoriale s’organise en 4-2-3-1 avec Owono qui officie comme dernier rempart. En défense on retrouve Akapo, Orozco, Coco et Ndong. Bikoro et Buyla occupent le milieu de terrain. Et enfin, Edu, Machin et Ganet vont épauler Nsue, placé à la pointe de l’attaque.

La Guinée s’articulent en 4-3-3 avec Koné aux cages. En défense on retrouve I.Sylla, Jeanvier, Diakhaby et Diakité. Diawara, Konaté et Camara occupent le milieu de terrain. S.O Sylla, Bayo et Guilavogui animeront l’attaque du Syli National.

Guinée Équatoriale: Owono - Akapo, Orozco, Coco, Ndong - Bikoro, Buyla - Edu, Machin, Ganet - Nsue

Guinée: Koné - Diakité, Jeanvier, Diakhaby, I. Sylla - Diawara, Konaté, Camara - S.O Sylla, Bayo, Guilavogui