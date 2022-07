Euro 2022 (F) : sans Putellas, l'Espagne écrase la Finlande

Après les victoires de l'Angleterre et de la Norvège, cette troisième soirée de l'Euro féminin 2022 voyait l'entrée en lice de l'Espagne, privée de son Ballon d'or 2021 et joueuse la plus capée de l'histoire de la sélection Alexia Putellas. Et pour le premier match du groupe B, la Rojita a su faire le travail face à la Finlande (4-1). Pourtant, la Helmarit ouvrait le score dès la première minute de jeu par le biais de Linda Sällström (1e).

Par la suite, Irene Paredes remettait les deux équipes à égalité avant la demi-heure, célébrant son égalisation avec sa coéquipière au Barça, présente en tribunes. Les Espagnoles concrétisaient enfin leur domination grâce à Aitana Bonmati (41e), Lucia Garcia (75e) puis Mariona Caldentey sur penalty (90+5e) pour signer une victoire et occuper provisoirement la tête de la poule, en attendant l'autre rencontre entre l'Allemagne et le Danemark.