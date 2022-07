Euro 2022 (F) : service minimum pour l'Angleterre face à l'Autriche

Dans une belle ambiance à Old Trafford, l'Angleterre affrontait l'Autriche pour le match d'ouverture de l'Euro féminin 2022. Le pays-hôte, mené par ses stars Lucy Bronze, recrue récente du FC Barcelone, et Ellen White, meilleure buteuse de la sélection, se devait de bien débuter cette compétition devant son public. Et les Three Lionesses s'imposaient sur la plus petite des marges pour son entrée en lice dans cette compétition (1-0).

Bien servie par Francesca Kirby dans la surface de réparation, l'ailière droite Beth Mead inscrivait le seul de but de la rencontre juste après le premier quart d'heure d'un bel enchaînement contrôle de la poitrine-lob sur la gardienne autrichienne Manuela Zinsberger (16e). Les Anglaises occupent provisoirement la première place du groupe A avant l'autre match entre la Norvège et l'Irlande du Nord, prévu ce jeudi à 21 heures.