Kylian Mbappé ne viendra pas à la cérémonie du Ballon d’Or

Kylian Mbappé a confirmé qu’il ne se rendra pas au gala du Ballon d’Or prévu lundi 22 septembre à Paris. L’attaquant du Real Madrid, qui figure parmi les candidats cette année, a expliqué qu’il regardera la cérémonie à la télévision. Pour lui, l’important reste d’aider son équipe à remporter des trophées avant de se préoccuper de distinctions individuelles. Cette décision fait écho à celle du club madrilène, déjà absent du gala l’an dernier, estimant que certains de ses joueurs n’avaient aucune chance de remporter le prix malgré leurs performances.

La suite après cette publicité

Le Français a également exprimé son soutien à son ami Ousmane Dembélé. « Je serai heureux s’il remporte le prochain Ballon d’Or », a-t-il déclaré sur CBS, soulignant son admiration et son amitié pour l’attaquant du PSG. Mbappé restera donc devant son écran, préférant célébrer les succès collectifs du Real Madrid plutôt que de participer à la cérémonie parisienne.