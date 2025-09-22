OM - PSG : l’état surprenant de la pelouse du Vélodrome

À quelques minutes du coup d’envoi de ce Classique reprogrammé, le Vélodrome affiche un visage impeccable. Malgré les pluies diluviennes et les orages qui se sont abattus sur Marseille dimanche soir, la pelouse est dans un état remarquable. Le drainage a parfaitement joué son rôle et les jardiniers du stade ont travaillé sans relâche depuis l’aube pour gommer les traces laissées par la tempête. Le terrain, d’un vert éclatant, promet un spectacle digne d’un choc de haut niveau.

Ce décor tranche avec les images de la veille, où le déluge avait contraint la préfecture à reporter la rencontre. Le match initialement prévu dimanche à 20h45 n’avait pas pu se jouer pour des raisons de sécurité, mais ce lundi soir, les conditions sont réunies pour un rendez-vous de prestige. Dans les tribunes comme sur le terrain, tout est prêt pour lancer enfin le choc tant attendu entre l’OM et le PSG.

