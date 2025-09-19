Menu Rechercher
L’OL prolonge Alejandro Gomes Rodriguez

Par Dahbia Hattabi
Ce vendredi soir, l’Olympique Lyonnais va tenter de reprendre sa marche en avant après sa défaite face au Stade Rennais le week-end dernier (3-1). Les Gones vont recevoir Angers au Groupama Stadium. Paulo Fonseca pourra compter sur un groupe de 21 joueurs, dont fait partie Alejandro Gomes Rodriguez. Un jeune talent qui a prolongé son contrat avec les Rhodaniens ce matin.

«L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Alejandro Gomes Rodriguez jusqu’au 30 juin 2028, seulement un an après son arrivée au club. Grand espoir de la génération 2008, l’international anglais U18, passé notamment par Southampton, a été récompensé de ses performances avec le groupe Pro 2 l’an dernier en faisant ses débuts professionnels face à Lens lors de la première journée de L1. Après Khalis Merah il y a quelques jours, l’Olympique Lyonnais est très heureux de cette nouvelle prolongation, symbole de sa volonté de faire confiance et d’accompagner ses jeunes talents.» L’OL blinde ses jeunes espoirs.

