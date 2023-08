Espoirs : Thierry Henry en pole position !

L’équipe de France Espoirs n’a toujours pas de sélectionneur depuis le départ officiel de Sylvain Ripoll. Plusieurs candidats ont été cités (Jocelyn Gourvennec, Julien Stéphan, Philippe Montanier, Rémi Garde, Sabri Lamouchi), mais aucun d’entre eux n’a encore été nommé.

Et pour cause. RMC Sport nous indique que si Gourvennec a fait bonne impression, l’homme qui aurait les faveurs de la FFF serait… Thierry Henry ! L’ancien coach de Monaco et de Montréal occupe aujourd’hui le poste de consultant pour Prime Video et CBS. Reste toutefois à savoir si le champion du monde 98 est partant si le poste lui est proposé.