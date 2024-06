Le Real Madrid en passe de perdre une pépite

Grand espoir du Real Madrid, Álvaro Rodríguez (18 ans) pourrait quitter le club dès cet été. Selon les informations de The Athletic, le club madrilène est ouvert à écouter les offres des clubs intéressés. Des clubs de Liga et de la Liga 2 suivent les performances du jeune joueur et pourraient se positionner pour racheter les trois années restantes au contrat d’Álvaro Rodríguez.

Contrairement à la saison passée, où il avait joué 8 matchs (dont un but contre l’Atlético de Madrid), et malgré les promesses, Álvaro Rodríguez n’a eu que quelques secondes de jeu en équipe première cette saison. Le Catalan de naissance a surtout joué avec la Castilla depuis deux saisons. Sous les ordres de Raúl, l’Espagnol a disputé 34 matchs en Primera Federación, pour un total de dix réalisations.