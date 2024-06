Jeux Olympiques : l’énorme trahison vécue par Thierry Henry

Ce lundi, Thierry Henry a révélé une pré-liste de 25 joueurs pour les prochains Jeux Olympiques. Cette liste était très attendue mais elle n’a finalement donné quasiment aucune indication. L’ancien joueur du FC Barcelone avait expliqué qu’il avait souhaité donner cette pré-liste pour permettre de se projeter de manière plus concrète sur la compétition et permettre à son staff de se préparer. Mais dans sa liste, qui est très loin d’être définitive puisqu’il a jusqu’au 3 juillet pour donner ses noms, plusieurs joueurs sont déjà certains d’être remplacés. Et cela a eu de quoi surprendre le principal intéressé par moment.

Au moment de s’exprimer en conférence de presse, Thierry Henry avait révélé avoir essuyé des refus à quelques minutes de la révélation de la liste. « C’est la liste la moins virtuelle. Ça peut évoluer jusqu’au 3 juillet. Ce sont les clubs qui ont le pouvoir pour dire oui ou non. On a pris deux non il y a 25 minutes. C’est une pré-liste. Je remercie les clubs qui ont dit oui ». Ce refus concernait donc Aston Villa qui n’a pas voulu libérer Lucas Digne et Moussa Diaby pour la compétition. Mais si l’ancien coach de Monaco s’attendait à ce que les clubs étrangers ne jouent pas le jeu comme Chelsea qui n’a pas voulu libérer Gusto, Badiashile et Nkunku, la presse française révèle qu’il a été choqué par trois clubs en particulier.

Thierry Henry a été surpris

Le premier club n’est autre que son club de cœur : Arsenal. Thierry Henry espérait convoquer William Saliba pour la compétition. Ce dernier va déjà disputer l’Euro avec les Bleus. Mais au moment des négociations entre le club anglais et Henry, Saliba n’était pas sûr d’être appelé. Et même comme ça, avec son temps de jeu qui ne risque pas d’être très important (Didier Deschamps préfère pour le moment Upamecano, Konaté voire Pavard), Thierry Henry espérait un geste de la part de son ancien club, surtout avec son statut de légende. Mais les Gunners n’ont pas changé d’avis une seule fois. Un énorme coup dur pour Henry qui a aussi été très surpris par les récents refus du PSG et du LOSC selon Le Parisien. En effet, alors que ces derniers jours la presse française révélait que le PSG et Lille ne comptaient pas libérer leurs joueurs, Thierry Henry a surpris son monde en annonçant dans sa liste Lucas Chevalier, Bafodé Diakité, Leny Yoro, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola.

Mais le rêve n’a pas duré une seule seconde puisque les deux clubs ont rapidement fait savoir qu’ils ne libéreraient pas les joueurs. La FFF, avait peu d’espoirs, mais attendait la lettre officielle des deux clubs pour s’avouer vaincu. Le Parisien révèle ainsi que l’instance du football français, en mettant les noms des Lillois et Parisiens dans la liste, espérait faire pression sur eux. En vain. Un coup dur pour Thierry Henry qui s’est aussi senti trahi du fait qu’en décembre dernier, lors de la réunion entre la FFF et les clubs français, aucun n’avait semblé réticent à l’idée de libérer ses joueurs pour les JO alors que la FFF avait accepté de réduire la préparation des Bleus (2 semaines au lieu de 3). Thierry Henry va encore se creuser la tête pour sortir de cette situation. Il va falloir faire vite, le tournoi arrive à grands pas.