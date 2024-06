Clap de fin pour Alassane Pléa au Borussia Mönchengladbach

Eté 2018. Alassane Pléa débarque au Borussia Mönchengladbach en provenance de Nice moyennant 18 M€. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le joueur formé à l’OL a connu six années riches avec un bilan statistique impressionnant (197 matchs - 56 buts et 37 passes décisives) avec en point d’orgue une campagne de Ligue des Champions étincelante en 2020-21 (8 matches - 5 buts et 4 passes décisives dont un triplé face au Shakthar Donetsk et deux passes décisives lors d’un nul mémorable à Santiago Bernabeu face au Real Madrid).

Au gré des coaches et de ses placements sur le terrain, le très polyvalent attaquant tricolore a connu une saison 2022-23 plus compliquée avant de revenir en bonne forme ces derniers mois dans un rôle de milieu offensif (7 buts et 7 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues dans une équipe en grande difficulté et bien loin des standards qui étaient les siens il y a de cela 2-3 ans). 14e de Bundesliga à l’issue de la saison à un point devant Bochum, barragiste, le Borussia Mönchengladbach est en proie à de sérieuses difficultés financières.

Sans réelle tête d’affiche hormis Manu Koné et Alassane Pléa, Gladbach va devoir se délester de l’un ou des deux joueurs pour renflouer ses caisses. Si les négociations s’annoncent compliquées pour l’ancien Toulousain sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le club allemand, le cas Alassane Pléa va être plus simple à gérer. En fin de contrat en juin 2025, disposant d’une clause de départ à 7 M€ et d’un salaire confortable, l’ancien Niçois est plus que jamais sur le départ puisque Gladbach n’entend pas perdre de nouveau joueur d’envergure en fin de contrat comme avec Marcus Thuram ou encore Rami Bensebaini partis libres.

Pléa, seulement âgé de 31 ans, garde une belle cote sur le marché. Un club allemand est d’ores et déjà entré en contact avec Stéphane Courbis, l’agent du joueur. D’autres clubs devraient rapidement se manifester. Ces derniers mois, l’OL et le Stade Rennais étaient venus aux renseignements. A ce tarif-là, avec cette expérience-là et cette polyvalence, nul doute qu’ils vont être nombreux dans les prochaines semaines à venir taper à la porte du club coaché par Gerardo Seoane.