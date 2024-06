Amical : les Pays-Bas cartonnent le Canada avant de retrouver les Bleus à l’Euro

Alors que l’Euro 2024 débutera dans huit jours en Allemagne, les Pays-Bas, placés dans le groupe de la Pologne, l’Autriche et… l’équipe de France, affrontait le Canada dans le cadre d’un match amical préparatoire. Au De Kuip de Rotterdam, les hommes de Ronald Koeman espéraient ainsi faire le plein de confiance avant de tenter de franchir un cap supplémentaire pour cette nouvelle grande compétition. Face à la bande de Jonathan David, les Néerlandais s’organisaient en 4-3-3 avec Jeremie Frimpong, Brian Brobbey et Memphis Depay à la pointe de l’attaque. Longtemps tenus en échec, les Bataves trouvaient finalement la faille au retour des vestiaires grâce à leurs hommes offensifs.

D’abord par l’intermédiaire de Depay (1-0, 50e) avant que Frimpong, étincelant cette saison avec le Bayer Leverkusen, ne double la mise avant l’heure de jeu (2-0, 57e). Dans la foulée, Koeman procédait à trois changements avec les entrées de Steven Bergwijn, Donyell Malen et Wout Weghorst. Des choix payants puisque ce dernier y allait de son but quelques minutes plus tard (3-0, 63e). En contrôle, les Pays-Bas conservaient aisément leur avantage et ajoutaient même un nouveau but dans les derniers instants grâce à Virgil Van Dijk (4-0, 83e) pour signer une victoire probante (4-0).