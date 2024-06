Euro 2024 : ce qu’il faut savoir des Pays-Bas

Le parcours de qualification et le groupe

Deuxièmes de leur groupe des éliminatoires derrière l’équipe de France, battus deux fois par les Bleus, les Pays-Bas s’apprêtent à retrouver les champions du monde 2018 à l’Euro 2024. Déterminés à l’idée de prendre leur revanche, les hommes de Ronald Koeman auront, par ailleurs, la faveur des pronostics face à la Pologne et l’Autriche pour une qualification en huitièmes de finale. Décevants à l’Euro 2020 avec une élimination 2-0 contre la République Tchèque en huitièmes de finale avec Frank de Boer sur le banc, les Pays-Bas, alors dirigés par Louis van Gaal, ont malgré tout été auteurs d’un parcours plus qu’honorable lors de la Coupe du monde 2022 avec un quart de finale, finalement perdu sur le fil face à l’Argentine (2-2, 4-3 aux tab). Réputés pour leur irrégularité dans les grandes compétitions, les Pays-Bas n’auront, cette fois-ci, pas le droit de flancher dans un groupe D globalement abordable.

Les qualités et faiblesses

Du talent à tous les étages. Voici la réelle force de cette sélection batave. Que ce soit Virgil van Dijk, Matthis de Ligt, Ian Maatsen ou encore Jeremie Frimpong, éblouissant sous les couleurs du Bayer Leverkusen au cours de l’exercice 2023-2024, les Bataves peuvent tout d’abord s’appuyer sur une solide ligne défensive. Dans l’entrejeu, les Pays-Bas ne sont pas non plus en reste avec des profils tels que Frenkie De Jong ou Teun Koopmeiners. Et que dire du secteur offensif. Dans le sillage de Xavi Simons, danger numéro 1 de cette formation, l’imprévisible Memphis Depay, le feu follet Cody Gakpo et l’expérimenté Wout Weghorst pourraient emmener cette sélection vers les sommets. Une armada impressionnante qui ne doit cependant pas faire oublier les difficultés rencontrées par cette équipe, souvent décevante dans le jeu. Fébriles mentalement, notamment à l’heure des grands rendez-vous, les Pays-Bas s’avancent également avec de nombreuses incertitudes, principalement sur le plan tactique. De quoi en faire un outsider plus qu’un favori à part entière…

Le sélectionneur : Ronald Koeman

Revenu sur le banc des Pays-Bas en janvier 2023, après un premier passage convaincant entre février 2018 et août 2020, Ronald Koeman est parvenu à qualifier les Oranges pour l’Euro 2024. Malgré un groupe talentueux mêlant profils expérimentés et jeunes pépites, le bilan comptable du technicien de 61 ans n’a, aujourd’hui, pas de quoi faire rêver : 7 victoires, 5 défaites. Sous ses ordres, les coéquipiers de Frenkie de Jong ont également disputé le Final Four de la Ligue des Nations 2023, pour deux défaites contre la Croatie et l’Italie, et restent sur une contre-performance en amical contre l’Allemagne. Une inconstance qui peut notamment s’expliquer par le fait qu’il n’a - presque - jamais eu toutes ses munitions à disposition. S’il a essayé plusieurs systèmes, à trois et quatre défenseurs, l’ancien coach du Barça n’a pas encore trouvé le schéma idoine. Des incertitudes mais un vivier très intéressant (Simons, Frimpong, Maatsen, Gakpo…) poussant l’intéressé à l’optimisme. «L’objectif, c’est de gagner l’Euro, comme pour tout le monde. Quand on joue un tournoi, on cherche à le gagner. Les Pays-Bas peuvent être forts», assurait ainsi dernièrement Koeman.

La star : Virgil Van Dijk

Plusieurs joueurs des Oranjes pourraient prétendre à ce statut, comme Frenkie de Jong, Xavi Simons ou encore Memphis Depay, dans une moindre mesure, mais la couronne revient inexorablement à Virgil van Dijk. Le défenseur central de Liverpool, aujourd’hui âgé de 32 ans et fort de 48 matches toutes compétitions confondues cette saison (4 buts et 2 passes décisives), a les épaules pour endosser ce rôle mais aussi et surtout une carrière et des performances qui parlent pour lui. Indispensable dans l’axe de la défense des Reds, l’international batave (66 sélections, 7 buts), capitaine en club comme en sélection, a parfois été critiqué au cours des derniers mois mais reste, malgré tout, un véritable poison pour la plupart des attaquants qui se frottent à son gabarit, en Premier League mais pas que. Son état de forme sera un élément déterminant pour les Pays-Bas s’ils veulent aller le plus loin possible lors de cet Euro 2024.

L’attraction : Xavi Simons

Milieu offensif du RB Leipzig, prêté par le Paris Saint-Germain, Xavi Simons pourrait bien être l’attraction de l’Euro 2024 et plus globalement de l’été à venir. Au cœur de nombreuses rumeurs quant à son avenir - le jeune Batave n’a pas l’intention de rentrer dans la capitale française comme nous vous le révélions dernièrement - le droitier d’1m79 aura, avant cela, à cœur de briller au plus haut niveau. Sur la lancée de sa très belle saison réalisée en Bundesliga (10 buts et 15 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues), le natif d’Amsterdam, disposant de la confiance de son sélectionneur, est donc attendu comme l’un des piliers de cette sélection néerlandaise. Capable d’occuper différents rôles sur le front de l’attaque, celui compte désormais 13 sélections avec les Oranjes pourrait bien briller de mille feux au sein des différentes enceintes allemandes, déjà bien côtoyées par l’intéressé ces derniers mois…

Le calendrier des Pays-Bas

Pologne - Pays-Bas : dimanche 16 juin à 15 heures, Volksparkstadion (Hambourg)

Pays-Bas – France : vendredi 21 juin à 21 heures, Red Bull Arena (Leipzig)

Pays-Bas – Autriche : mardi 25 juin à 18 heures, Olympiastadion (Berlin)

La liste des Pays-Bas

Gardiens : Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford) et Bart Verbruggen (Brighton)

Défenseurs : Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Micky van de Ven (Tottenham) et Stefan De Vrij (Inter Milan)

Milieux : Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelone), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Joey Veerman (PSV Eindhoven) et Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq)

Attaquants : Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Memphis Depay (Atlético de Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig) et Wout Weghorst (Hoffenheim)