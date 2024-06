Bordeaux doit trouver 35M€ pour éviter une relégation en National !

Douzièmes du dernier exercice de Ligue 2, les Girondins de Bordeaux ont vécu une nouvelle saison compliquée sur le plan sportif et pour ne rien arranger à la situation du club bordelais, le passage à venir de la DNCG suscite lui de grandes inquiétudes. Et pour cause.

Selon les dernières informations du média régional Sud Ouest, le club au scapulaire doit trouver la somme de 35 millions d’euros d’ici le passage devant la DNCG, le 19 juin prochain, afin d’éviter une relégation administrative en National. Une situation plus que jamais préoccupante pour les dirigeants et supporters girondins…