JO : Jérôme Rothen s’insurge qu’Olivier Létang porte la flamme

Près d’un mois après son arrivée à Marseille, la flamme olympique continue son parcours dans les territoires français. De nombreux sportifs font partie des heureux élus porteurs de flamme. Certains dirigeants du football français vont également avoir cette opportunité. C’est le cas d’Olivier Létang, président du LOSC depuis 2020. L’ancien footballeur du Mans et du Stade de Reims portera la flamme le 2 juillet prochain dans la rue Nationale de Lille. Un choix qui ne plaît pas à beaucoup de personnes. La raison : Olivier Létang refuse de libérer ses joueurs pour le tournoi olympique de football. Jérôme Rothen est indigné et réclame au COJO (Comité d’Organisation des Jeux Olympiques) d’annuler la participation du président lillois.

« Vu qu’il se consacre juste sur son club en défendant les intérêts du Losc, comment se fait-il que ce monsieur porte la flamme olympique le 2 juillet? Pour se mettre en avant, pour qu’on parle de lui, pour être fier de porter la flamme olympique alors que tu n’en as rien à carrer des JO? A l’arrivée, tu vas contre les JO et le football. Dans ces cas-là, qu’il soit droit dans ses bottes, qu’il reste chez lui et qu’il refuse de porter la flamme. Je demande au comité d’organisation des Jeux olympiques (Cojo), aux politiques ou à la ministre des Sports - qui se mêle de tout et de défendre la France aux JO – qu’elle n’autorise pas M.Létang à porter la flamme olympique. Ce n’est pas possible », a-t-il déclaré sur les ondes d’RMC.