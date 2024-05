JO : le LOSC va bloquer ses joueurs

Dans quelques jours, Thierry Henry va dévoiler sa liste pour les Jeux Olympiques. Et le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs sait qu’il doit composer avec les nombreuses problématiques autour des convocations des joueurs. Puisque ce tournoi n’est pas une date FIFA, les clubs peuvent décider ou non de libérer leurs joueurs sans risquer de sanctions. Et si certains clubs vont jouer le jeu, ce n’est pas le cas de tous.

Selon les informations de l’Équipe, le LOSC qui va disputer les barrages de la Ligue des Champions, a décidé de ne libérer aucun joueur pour les JO. Par conséquent, Lucas Chevalier, qui souhaitait disputer la compétition, ne sera pas disponible tout comme Lenny Yoro ou encore Bafodé Diakité. Même chose pour Benjamin André s’il était amené à être appelé dans la liste des 3 joueurs de plus de 23 ans. Un gros coup dur pour l’équipe de France de Thierry Henry.