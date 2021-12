L’OM prolonge son partenariat avec Puma

Il y a maintenant un peu plus de trois ans, l’Olympique de Marseille mettait un terme à plus de 45 ans de collaboration avec Adidas afin de s’engager avec Puma. Un partenariat qui va se poursuivre, puisque l’OM a annoncé l’avoir prolongé jusqu’en 2028 ce vendredi matin.

«PUMA et l'Olympique de Marseille sont fiers de poursuivre leur collaboration jusqu'en 2028. Depuis 2018, PUMA et l'OM partagent une vision commune qui s'appuie sur des valeurs symboliques : performance, passion et ambition. En travaillant quotidiennement main dans la main, l'équipementier et le club ont développé une relation puissante et unique», a déclaré le club via un communiqué.