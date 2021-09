OM : Boubacar Kamara dans le viseur du Sénégal

Alors que son avenir à l'Olympique de Marseille semble incertain à une année de la fin de son contrat, Boubacar Kamara pourrait avoir un autre casse-tête à gérer lors des prochaines semaines : son futur en sélection nationale. En effet, d'après les informations de La Provence, la Fédération Sénégalaise de Football serait prêt à accueillir le milieu de terrain de 21 ans dans ses rangs et même «lui dérouler le tapis rouge», comme l'indique le quotidien local.

En attendant, Kamara est un joueur de l'Équipe de France Espoirs (9 sélections), même s'il n'est pas présent dans la dernière liste de Sylvain Ripoll pour les qualifications de l'Euro 2023. De plus, il y a déjà deux ans, le Marseillais avait avoué que porter le maillot bleu était un objectif : «Est-ce que je pense à l’équipe de France ? C’est vraiment trop tôt pour parler des Bleus, il y a beaucoup de joueurs devant moi. Les Espoirs, oui, j’y pense, il faut se fixer des objectifs, viser toujours plus haut, mais l’équipe de France c’est largement trop tôt, il y a une très haute concurrence derrière Varane et Umtiti»