PSG - Real Sociedad : 12 supporters parisiens interpellés en marge du coup d’envoi

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain reçoit la Real Sociedad au Parc des Princes dans le cadre des 8es de finale de la Ligue des Champions. Si la plus prestigieuse des compétitions européennes nous offre une affiche alléchante, les forces de l’ordre sont, quant à eux sur le qui-vive à quelques heures du coup d’envoi. Aux dernières nouvelles, il semble que la tension soit montée d’un cran les rues franciliennes.

La suite après cette publicité

Dans le but d’éviter un affrontement entre les supporters des deux clubs identifié par la direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP), les autorités ont procédé à l’interpellation d’une douzaine de supporters parisiens «se revendiquant de l’ultradroite» à proximité du Forum des Halles avant que ces derniers ne soient placés en garde à vue en garde à vue pour «participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations», selon une source policière. D’après une source proche du PSG relayée par Le Parisien, il s’agirait cependant «d’ex-supporters indésirables au stade et non porteurs de billets».