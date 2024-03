Amical : le duo Brahim Diaz-Ben Seghir enflamme déjà le Maroc et l’Espagne

Après la grosse déception de la CAN 2023, le Maroc débutait officiellement sa préparation pour la CAN 2025, à domicile. Toujours sous la houlette de Walid Regragui, les Lions de l’Atlas repartaient donc sur un nouveau cycle avec plusieurs nouveaux joueurs. Et face à l’Angola ce vendredi soir, deux ont débuté et étaient attendus. Arrivé en véritable star, Brahim Diaz, numéro 10 sur le dos, allait donc fêter sa première sélection sous ses nouvelles couleurs. Le milieu du Real Madrid se savait d’ailleurs très observé pour sa première et il a montré qu’il avait l’envie de bien faire et de rendre l’amour, donné par les Marocains, sur le terrain.

Véritable feu follet, il a été dans tous les bons coups pour son équipe. Une équipe qui avait d’ailleurs à cœur de le faire briller puisqu’il a eu plusieurs fois l’occasion de s’illustrer par un but. Le milieu du Real Madrid, qui a beaucoup combiné avec Achraf Hakimi, Hakim Ziyech ou encore Azzedine Ounahi, aurait même pu ouvrir le score mais son lob était finalement intercepté par le portier angolais. Qu’importe sa grosse activité (8 fautes subies) a mis tout le monde d’accord au pays. «Brahim Diaz, qui a fait ses débuts sous les couleurs du Maroc, a nettement brillé. C’est une première réussie pour lui», a écrit le média marocain le360 après la rencontre. «Il a sorti un grand match offensivement» explique aussi «Arryadia». De quoi enflammer le public d’Agadir qui a bien célébré la première de son nouveau joyau. Et la première de Brahim Diaz a même mis d’accord la presse espagnole venue en nombre pour assister à la première.

Brahim Diaz actif, Ben Seghir régale

Hasard du calendrier, Brahim Diaz a joué son premier match en même temps que la Roja qui s’est inclinée face à la Colombie (0-1). Difficile donc pour les Espagnols de ne pas regretter un peu plus le choix du joueur de 24 ans. «Brahim règne déjà au Maroc», titre d’ailleurs AS. «Le Madrilène a fait ses débuts comme titulaire et a été le protagoniste incontesté du match avec de nombreuses actions remarquables dans les derniers mètres.» Même son de cloche pour Marca : «le madrilène a joué 87 minutes, a participé au but contre son camp de l’Angola et a quitté le terrain sous les applaudissements et les jambes pleines de souvenirs de ses rivaux. (…) Est-ce qu’il aurait eu sa place avec l’Espagne ? Sans doute». Après la rencontre, Brahim Diaz s’est d’ailleurs exprimé pour le média madrilène. «Je suis très heureux et ce fut une journée très spéciale, j’ai reçu beaucoup d’amour. Je suis fier car en plus, je me sentais très bien sur le terrain et c’était de très beaux débuts. Mes coéquipiers m’ont beaucoup cherché, ils m’ont donné le ballon et je suis content car je me suis senti aimé. Mes deux grands-mères étaient dans le stade. Toute la famille qui est venue était très excitée. C’est agréable de recevoir cet amour et maintenant, je dois juste travailler pour l’avenir de cette équipe nationale.»

Mais le Maroc est chanceux. Car Brahim Diaz n’a pas été le seul offensif à briller dans ce match, loin de là. Un autre joueur s’est rapidement illustré et a confirmé qu’il incarnait désormais le présent et le futur des Lions de l’Atlas : Eliesse Ben Seghir. Le Monégasque avait décidé de renoncer à l’équipe de France ces derniers jours pour faire le choix du cœur comme il l’a dit. Celui de jouer pour le Maroc, son pays d’origine. Titularisé d’entrée par Walid Regragui, le jeune joueur de 19 ans s’est régalé et a régalé ses partenaires avec une maîtrise technique assez déconcertante. Dans tous les bons coups de son équipe, il aurait pu finir avec plusieurs passes décisives si ses partenaires avaient été plus précis dans le dernier geste. «Eliesse Ben Seghir a sorti un grand match offensivement face à une défense angolaise en surnombre et bien organisée», titrait même la chaîne nationale Arryadia sur son site. Éclipsé par l’annonce de Brahim Diaz, Ben Seghir est finalement arrivé sur la pointe des pieds avec le Maroc. Mais sa première ce vendredi soir lui a vite permis de mettre les choses au clair. «J’avais beaucoup d’excitation. Je voulais jouer devant le peuple. C’est une immense fierté d’avoir pu participer à ce match», confiait-il après le match. Il faudra donc compter sur lui. Et les supporters marocains, qui ont pu apprécier ses dribbles spectaculaires, veulent déjà le revoir ce mardi face à la Mauritanie.