Anthony Lopes s’engage avec le FC Nantes

C’était attendu et c’est désormais officiel : Anthony Lopes quitte l’Olympique Lyonnais et s’engage avec le FC Nantes. Le gardien portugais a enfin trouvé un point de chute après plusieurs mois à ronger son frein, loin du groupe professionnel de Pierre Sage. Une page se tourne à l’OL :

La suite après cette publicité

«Le FC Nantes et Anthony Lopes sont parvenus à un accord pour l’arrivée du gardien de but pour les six prochains mois plus deux ans en option», est-il écrit dans le communiqué officiel publié sur le site nantais. Anthony Lopes est enfin libre.